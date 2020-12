Bottrop/Kreis RE. Wenn sich IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel morgen (5. Dezember) am Internationalen Tag des Ehrenamts bei den Prüferinnen und Prüfern in der Aus- und Weiterbildung bedankt, tut er das aus gutem Grund. „Denn ohne sie könnten wir unseren vom Staat erhaltenen Prüfungsauftrag gar nicht erfüllen“, stellt er unmissverständlich fest. Prüfer sicherten mit ihrer Expertise die Qualität der betrieblichen Aus- und Weiterbildung und sorgten durch ihren persönlichen, ehrenamtlichen Einsatz aber auch dafür, dass der finanzielle Aufwand für die Unternehmen gedämpft werde.

Rund 3.200 Unternehmer und Fachkräfte, Lehrkräfte von Berufskollegs sowie Vertreter von Gewerkschaften sind in 350 Prüfungsausschüssen der IHK Nord Westfalen ehrenamtlich tätig. Jedes Jahr bewerten sie über 22.000 schriftliche und praktische Prüfungsarbeiten von Aus- und Fortbildungsabsolventen. Prüfungsvorbereitung sowie die Ausbildung fachlicher und pädagogischer Kompetenzen kommen dazu. Für ihren Einsatz erhalten Prüfer kein Honorar, sondern eine Aufwandsentschädigung zur Deckung der Kosten. „Prüferinnen und Prüfer sind Vorbilder“, unterstreicht Jaeckel. Für ihr Engagement bekommen sie – abgesehen von der gesellschaftlichen Wertschätzung – aber auch etwas zurück. Die eigene Ausbildungsarbeit im Unternehmen profitiere von den Erfahrungen und vom fachlichen Austausch mit anderen Prüfern. „Und die Arbeit macht offensichtlich große Freude, denn viele Prüferinnen und Prüfer bleiben uns über viele Jahre treu“, stellt Jaeckel fest. Allein im kommenden Jahr werden 160 für 20- oder sogar 30-jährige ehrenamtliche Prüfertätigkeit geehrt. Jaeckels Dank geht aber auch an die Unternehmen. „Wir sind froh, dass die Betriebe ihre erfahrenen Fachkräfte immer wieder ganz selbstverständlich für diese wichtige Aufgabe freistellen“, so der IHK-Chef. Damit investiere die Wirtschaft nicht unerheblich in das Aus- und Fortbildungssystem, betonte er mit Verweis auf eine repräsentative Umfrage des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Danach summieren sich die Freistellungen im Ausbildungsjahr 2017/2018 im Bund auf rund 3,4 Millionen Stunden. Hochgerechnet sind das Investitionen in Höhe von rund 80 Millionen Euro.

Stichwort: Ehrenamt in der IHK

Das Ehrenamt ist eine tragende Säule der Arbeit der IHK Nord Westfalen. Insgesamt sind rund 4.000 Unternehmer sowie Fach- und Führungskräfte in der Selbstverwaltung der nord-westfälischen Wirtschaft engagiert – in der Vollversammlung, in den Regional- und Fachausschüssen und in der Mehrzahl in den Prüfungsausschüssen der Aus- und Weiterbildung. Auch in den Schlichtungsausschüssen zur Beilegung kaufmännischer Streitigkeiten oder zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Ausbildungsbetrieben und Auszubildenden sind Vertreter von Unternehmen aus der Region ehrenamtlich tätig.