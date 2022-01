Bottrop/Duisburg. Die NordWestBahn passt den Fahrplan der Linie RE 44 „Fossa-Emscher-Express“ vom 5. bis 20. Januar 2022 an. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Duisburg Hbf und Bottrop Hbf wird aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingesetzt, hiervon betroffen sind vor allem viele Zugverbindungen am 8. und 9. Januar.

An den anderen Tagen kommt der Schienenersatzverkehr vornehmlich in den Abendstunden zum Einsatz. Auf Zugverbindungen, die nach dem regulären Fahrplan der Linie RE 44 zwischen Moers und Bottrop Hbf fahren, hat die Baumaßnahme keine Auswirkungen.

Von Duisburg Hbf nach Bottrop Hbf

Auf dem Streckenabschnitt von Duisburg Hbf nach Bottrop Hbf wird den Fahrgästen für die ausfallenden Zugverbindungen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten. Die Abfahrt der Busse erfolgt ab Duisburg Hbf zur Minute 15 und somit 50 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Bottrop Hbf wird zur Minute 8 und somit 17 Minuten früher als die Ankunft der regulären Zugverbindungen erreicht.

Die Fahrgäste werden gebeten zu beachten, dass es bei der Zugverbindung mit der regulären Abfahrtszeit ab Duisburg Hbf um 23:05 Uhr zu verspäteten Abfahrts- und Ankunftszeiten von bis zu 5 Minuten kommen kann.

Von Bottrop Hbf nach Duisburg Hbf

Auf dem Streckenabschnitt von Bottrop Hbf nach Duisburg Hbf wird den Fahrgästen für die ausfallenden Zugverbindungen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten. Die Abfahrt der Busse erfolgt ab Bottrop Hbf zur Minute 52 und somit 42 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Duisburg Hbf wird zur Minute 45 erreicht und somit 8 Minuten früher als die Ankunft der regulären Zugverbindungen. Die Fahrgäste werden gebeten zu beachten, dass es bei den Zugverbindungen mit den Abfahrtszeiten ab Bottrop Hbf um 22:34 Uhr und 23:34 Uhr zu verspäteten Abfahrts- und Ankunftszeiten von bis zu 8 Minuten kommen kann.

Der Ersatzfahrplan mit allen Änderungen ist auf der Internetseite der NordWestBahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de, mobil.vrr.de) abrufbar. Die NordWestBahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 0541 2002 4321 (zum Ortstarif, Mobilfunk kann abweichen) zu melden. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den SEV-Bussen leider nicht möglich.

Haltestellen der Ersatzbusse

Duisburg Hbf Haltestelle „Neudorfer Str.“

Oberhausen Hbf Haltestelle „Oberhausen Hbf, Bussteig 10“

Oberhausen-Osterfeld Süd Haltestelle „Oberhausen-Osterfeld Süd Bf“

Bottrop-Vonderort Haltestelle „Vonderort Bf“

Bottrop Hbf Haltestelle „Bottrop Hbf“