Bottrop. Bei der diesjährigen Wunschbaumaktion hat es so viele gespendete Geschenke wie noch nie zuvor gegeben. Bottroper Bürgerinnen und Bürger haben rund 200 bunt verpackte Pakete für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien im Rathaus abgegeben. Oberbürgermeister Bernd Tischler und Dr. Maria Benning von der Pottbrock Stiftung zeigten sich überwältigt von der großen Spendenbereitschaft trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie.

„Es ist einfach toll diese ganzen Geschenk-Pakete für die Kinder zu sehen“, sagte Oberbürgermeister Bernd Tischler im Showroom des Rathauses, wo die Pakete auf ihre zukünftigen Besitzer warten. „Ich bin stolz auf die hohe Beteiligung der Bottroper Bürgerinnen und Bürger.“ Die Verwaltung hatte rund 200 Familien angeschrieben, die für ihre Kinder eine Wunschkarte ausfüllen konnten. Ein Teil der Geschenke geht in diesem Jahr an die Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung „FLOW“. Die traditionelle Weihnachtsfeier mit einer Geschenkübergabe durch den Weihnachtsmann im Spielraum musste aufgrund der aktuellen Corona-Lage leider ausfallen. Dafür wurden Termine mit den jeweiligen Familien ausgemacht, an denen die Kinder ihrer Geschenke kontaktlos im Rathaus abholen können.