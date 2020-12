Bottrop/Kreis RE. Vor Weihnachten macht man sich viele Gedanken um das passende Geschenk. Gerade für die älteren Verwandten fällt es manchmal gar nicht so leicht, das Richtige zu finden. Wie wäre es denn mit einer neuen Telefonnummer?

Die Erfahrungen aus der täglichen Polizeiarbeit zeigen nämlich eins: Senioren werden vor allem telefonisch immer häufiger das Ziel von Betrügern. Die Maschen sind vielseitig: Falsche Polizeibeamte oder angebliche Enkel. Senioren werden derart unter Druck gesetzt, dass sie ihr gesamtes Erspartes und andere Wertgegenstände aushändigen. Die Mehrzahl der Opfer haben etwas gemeinsam: Ihre Nummern sind im Telefonbuch verzeichnet. Inklusive vollständigem Namen und Adressen. Nicht nur dort kann Jedermann auf die Erreichbarkeiten zugreifen - auch im Internet sind die Daten einsehbar.

Sprechen Sie mit Ihren Verwandten. In den meisten Fällen wird es nicht notwendig sein, dass ihre Telefonnummern mit komplettem Namen und Adresse öffentlich zugänglich sind. Verwandte und Bekannte haben die Nummer meist sowieso. Lassen Sie die Rufnummer wechseln und nicht mehr im Online-Telefonbuch eintragen. So helfen Sie Ihren älteren Angehörigen. Nichts ist schlimmer, als um das hart Ersparte gebracht zu werden. Vor allem in der Weihnachtszeit.