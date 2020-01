Bottrop hat bei der Aktion „Wo steht das schönste Rathaus in Nordrein-Westfalen?“ des NRW-Heimatministeriums den Hut in den Ring geworfen. „Rathäuser sind die Heimat der Demokratie vor Ort. Sie sind die wichtigsten Zentren der Demokratie in unseren Städten und Gemeinden. Mit unserer Aktion wollen wir sie in den Mittelpunkt rücken", sagt Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Über 70 Vorschläge wurden in den sozialen Medien unter dem Hashtag #schönstesrathausinnrw abgegeben. Diese werden jetzt bis Ende Februar auf den Kanälen des Ministeriums auf facebook, twitter, instagram und youtube vorgestellt. Ab Ende Februar können die Bürger auf der Internetseite des Ministeriums abstimmen, welches Rathaus den Titel „Schönstes Rathaus“ verdient hat.

Das Gewinner-Rathaus wird am 28. März auf dem Heimat-Kongress des Ministeriums von Ministerin Ina Scharrenbach ausgezeichnet.