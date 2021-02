Bottrop. Die Chefärzte der Kardiologie und Rhythmologie des Marienhospitals Bottrop, bieten Ihren Patienten eine Telefonsprechstunde am Mittwoch, 03. März 2021 und Donnerstag, 04. März 2021, jeweils von 15-17 Uhr zu Herzensangelegenheiten an. Ansprechpartner sind: Chefärztin Dr. Anja Dorszewski und Chefarzt Dr. Michael Markant.

Die Sorgen unserer Patienten sind nicht weniger geworden. Die Frage, ob man einen Arztbesuch „riskieren“ sollte – zu Corona-Zeiten – verunsichert immer noch viele Patienten. Deshalb bieten wir den direkten Kontakt zu uns, berichtet Dr. med. Michael Markant. In der Telefonsprechstunde können Betroffene ihre persönlichen Fragen stellen, besonders wenn sie unsicher sind, ob bei bestimmten Symptomen ein Arztbesuch vielleicht doch unumgänglich ist. Fühlen Sie sich abgeschlagen und kaum belastbar? Ihr Hausarzt hat Ihnen geraten, eine Untersuchung bei einem Kardiologen machen zu lassen? Doch aufgrund der Corona-Pandemie haben Sie vielleicht noch keinen Facharzt aufgesucht? Wir raten Ihnen dringend, eine Untersuchung machen zu lassen.

Telefon-Hotline: 02041/106-1101

Die Chefärzte des Marienhospitals beraten Sie dazu ganz individuell am Telefon. In Notfällen kommt es natürlich immer auf Minuten an, deshalb zögern Sie dann nicht, einen Notarzt zu rufen. Über die Telefonaktion hinaus sind die Sprechstunden und Ambulanzen im Marienhospital Bottrop weiterhin geöffnet.