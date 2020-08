Corona ist zwar das herrschende Thema, nur wir hatten uns zu einem Kurzurlaub entschlossen.

Es muss ja nicht in Ballungsgebieten sein.

Unser schönes Deutschland hat viel zu bieten, so manche Gegend hier im Umkreis hatten wir schon besucht.

Durch unseren Reiseanbieter erhalten wir günstige Angebote , die wir gerne nutzen.

Gerade hier das Sauerland und Umgebung sind oft im Angebot.

Eine besonders schöne Ferienwohnung hatten wir in Assinghausen gefunden.

Hier waren wir schon einige Male, bei längeren Aufenthalten erhalten wir die Sauerlandcard und können so kostenlos mit Bus und Bahn pendeln.

Ein zentraler Umsteigepunkt ist unter anderem in Olsberg, hier kommt man mit Bus oder Bahn schnell in alle Richtungen.

Im letzten Jahr waren wir direkt mal 4 Tage in Olsberg.

In Winterberg selbst waren wir vorher nur kurze Zeit , zum bummeln und kennen lernen.

Unsere Duisburger Freunde sind bei dem gleichen Reiseanbieter, so buchen wir oft die gleichen Ziele.

Ein Angebot können wir im Zeitraum von drei Jahren einmal nutzen.

Unser direktes Ziel in Winterberg lag in einem neben Ort: Neuastenberg mit ca. 400 Einwohnern.

Im Hotel selbst hatten wir sowas ähnliches wie eine Ferienwohnung erhalten, ein Doppelzimmer war gebucht.

Ein riesiges Wohnzimmer mit Balkon, eine komplett eingerichtete Küche, Schlafzimmer, Bad und Toilette, die Größe dieser Wohnung kann ich durch verwinkelte Ecken schlecht schätzen.

Platz ausreichend für mehrere Personen.

Durch Corona lief auch hier alles anderes. Sicherheit, Abstand, Masken sind höchstes Gebot.

Eine Anmeldung für das Hotel und Restaurant kann man direkt auf dem Zimmer erledigen.

Tablet im Zimmer , hier kann man einiges selbst erledigen.

Frühstück Uhrzeit bestimmen , Abendmenu aussuchen , auch hier die Uhrzeit bestimmen, Schwimmbadnutzung buchen.

Frühstück Uhrzeit bestimmen , Abendmenu aussuchen , auch hier die Uhrzeit bestimmen, Schwimmbadnutzung buchen. Foto: Franz Burger

Zwar war ich mit der Technik von einem Tablet noch nicht vertraut, es gab aber keine Hindernisse, sehr übersichtlich gegliedert.

Um im Restaurant oder draußen einen Platz zu den Essenszeiten zu erhalten, sucht man eben mit Personenzahl aus, wann man das Frühstück oder das Menü am Abend haben möchte, es wurden verschiedene Zeiten angeboten, falls was ausgebucht war, musste man eben zu einem anderen Zeitpunkt wählen, genauso wurde es mit der Schwimmbad-Nutzung gehandhabt.

das Schwimmbad von außen, abends gesehen

Das Restaurant war durch die unterschiedliche Nutzung, nie zu voll. Abstand konnte zu jeder Zeit eingehalten werden.

Über die hervorragende Küche und über das sehr gut geschulte Personal, gab es keinen Grund zu einer Beanstandung, selbst Sonderwünsche wurden schnell erfüllt.

Das Hotel verfügt über 123 Zimmer insgesamt, 36 Doppelzimmer, 26 Familienzimmer

22 Ferienwohnungen, 39 Ferienhäuser.

Bis Winterberg selbst sind es ca. 6 km.

Auf halber Strecke liegt eines der bekanntesten Ausflugsziele:

der Erlebnisberg Kappe in Winterberg.

nicht bei dem Gedränge , sowas mache ich nicht mit

Hier gibt es so viele Angebote, wenn man alles nutzen möchte, wird wohl ein ganzer Tag gebraucht, ein Wochenende würde ich meiden.

Mit unseren Freunden hatten wir viel erlebt und gesehen.

Es ist ja schön sich mal an einen gedeckten Tisch zu setzen und so entspannten Urlaub genießen kann.

Nicht das erste Mal konnten wir meinen Geburtstag mit unseren Freunden feiern.

Wer kann schon sagen, wann wir ohne Abstand und Maske sorglos Reisen können.

Kommt doch den Bildern nach einfach mit, einige haben Untertitel