Bereits seit 2016 findet der Aktionstag "Park statt Parken" in unterschiedlichen Stadtteilen wie Stadtmitte, Kirchhellen und in der Boy statt.

Dabei werden an einem Tag alle Parkplätze einer zuvor festgelegten Straße gesperrt, damit die Nachbarschaft die freien Flächen kreativ zum Gemeinwohl nutzen kann. Denn die Straße ist nicht nur Verkehrs-, sondern auch Lebensraum.

Neuer Ansatz für Fuhlenbrock

Anders als zuvor sollen in Fuhlenbrock nicht nur an einem Tag alle Parkplätze einer Straße gesperrt werden, sondern kleinere Bereiche im Stadtteil über die gesamten Sommermonate hinweg.

Anwohner, ortsansässige Vereine, Schulen oder Kindertagesstätten sollen mit sogenannten "Parklets" so die Möglichkeit erhalten, diese Plätze nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Das Stadtplanungsamt berät die örtlichen Akteure bei der Planung und Umsetzung und stellt dabei die Bau- und Ausstattungsmaterialien zur Verfügung.

Auftakt-Workshop im Ende April

Entscheidend für den Erfolg der Aktion sind die Ideen und die Mitarbeit der Fuhlenbrocker Bürger. Dementsprechend findet am Dienstag, 26. April, um 18 Uhr in der Aula der August-Everding-Realschule der Auftakt-Workshop zur Aktion statt. Dort werden alle Informationen im Detail vom Stadtplanungsamt vorgestellt und es können erste Vorschläge gesammelt werden. Von begrünten Sitzecken über einen öffentlichen Bücherschrank bis hin zu Fahrradparkplätze sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, um die Nachbarschaft mit der Umgestaltung zu bereichern.

Die Veranstaltung findet unter den zu dem Zeitpunkt gültigen Corona-Regelungen statt. Falls Interesse an der Aktion besteht, aber eine Teilnahme am Workshop nicht möglich ist, kann auch ein persönlicher Termin vereinbart werden. Für weitere Informationen und Rückfragen steht Christina Trappmann vom Stadtplanungsamt sowohl telefonisch (02041/70-3345) als auch per E-Mail (christina.trappmann@bottrop.de) zur Verfügung.