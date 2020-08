Bottrop. Die digitale Schnitzeljagd durch das Pilotgebiet der InnovationCity Ruhr ist im Sommermonat Juli gut von den Bottropern angenommen worden. "Schöne Tour für die ganze Familie", meint etwa ein Teilnehmer in den Kommentaren zur Rallye, ein anderer schreibt "hat Spaß gemacht". "Diese Reaktionen freuen uns sehr, denn dann haben wir genau das erreicht, was wir wollten: ein Freizeit- und Familien-Angebot im Sommer, das auch in der Corona-Zeit funktioniert", sagt Karin Tielemann von der ICM.

Sie hat den sogenannten Bound der Stadt Bottrop und der ICM in der App Actionbound mit erstellt und wirbt dafür, die Radtour durch den Bottroper Süden noch im August zu machen. "Wir verlosen fünf Preise unter den Teilnehmern, unabhängig davon, wie sie bei der Rallye abgeschnitten haben."

Familien-Ticket für den Movie Park

Alle Teilnehmer, die die Tour absolviert haben und am Ende des Bounds ihre E-Mail-Adresse angeben, nehmen an der Ziehung der Gewinner teil. Der erste Preis ist ein Familien-Ticket für den Movie Park Germany, der zweite Preis ein Erlebnisgutschein bei Jochen Schweizer im Wert von 100 Euro. Die Preise drei bis fünf sind Frühstücksgutscheine über jeweils 30 Euro für das Restaurant im Maschinenhaus im Bottroper BernePark. Die Gewinner werden am letzten Tag im August (Montag, 31.8.) ermittelt und anschließend per Mail informiert.

Kostenloser Download der Actionbound-App

Die Rallye ist unter dem Namen "Blauer Himmel, grüne Stadt" in der kostenlosen App "Actionbound" (Download im App-Store) zu finden. Es empfiehlt sich, die Daten der Tour vor Antritt der Fahrt komplett herunterzuladen. Dann muss nur noch der Akkustand des Handys geprüft werden, bevor der Ausflug am Zentrum für Information und Beratung (ZIB) starten kann. Die Fahrradtour ist knapp 15 Kilometer lang und dauert ohne längere Pausen ca. zwei Stunden. An zehn Stationen müssen Fragen beantwortet oder Fotos gemacht werden. Die Wegführung erfolgt die ganze Zeit übers Handy.