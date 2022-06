Am vergangenen Sonntag waren beide Mannschaften des VfM Bottrop im Einsatz. Dabei musste die erste Mannschaft nach Kassel reisen, die zweite hatte es nach Rheinhausen nicht ganz so weit.

Die Kasseler Gastgeber waren auf Wiedergutmachung aus, nachdem man beim Saisonauftakt in Arnsberg zwei Wochen zuvor chancenlos war. Und dank dem Heimvorteil entwickelte sich auch ein spannender Spieltag, bei dem es um den Tagessieg und Platz drei sehr eng zu ging. Dabei zeigten die Tigers aus Künsebeck, dass Sie zurecht als Tabellenführer angereist waren und mit den Gastgebern mithielten. Am Ende konnte sich der Gastgeber allerdings knapp behaupten und gewannen mit nur einem Schlag Vorsprung mit 450 Schlägen vor Künsebeck.

Um Platz drei duellierten sich der VfM Bottrop und das Team aus Neheim-Hüsten. In der Abschlussrunde jedoch spielte Neheim die mit Abstand schwächste Mannschaftsrunde, das brachte dem VfM mit 492Schlägen den dritten Platz und somit zwei wichtige Auswärtspunkte ein. In der Tabelle konnte der VfM somit den zweiten Platz mit 6 Punkten verteidigen, punktgleich mit Kassel. Künsebeck ist mit 10 Punkten Tabellenführer und hat somit die Chance, beim nächsten Spieltag zu Hause am 4.9. bei günstigem Verlauf bereits den Staffelsieg perfekt zu machen. Für die erste Mannschaft spielten Helmut König (100), Bernd Weber (99), Thorten Schmidt (96), Jörg Jansen (101), Norbert Eilert (109) und Klaus Jarosch (104).

Die zweite Mannschaft hingegen erlebte in Rheinhausen ein Debakel und steht vor dem letzten Spieltag in Wanne-Eickel mit dem Rücken zur Wand. Überraschend souverän präsentierte sich dabei der Tabellenführer aus Essen, der bereits nach der Auftaktrunde souverän in Führung lag und dessen Sieg im weiteren Verlauf nicht mal ansatzweise in Gefahr geraten sollte. Lediglich 592 Schläge benötigten die Essener und somit 64Schläge weniger als das zweitplatzierte Epe (656). Platz drei ging an Wanne-Eickel (662) vor dem enttäuschendem Gastgeber Rheinhausen, die nach der ersten Runde noch auf Platz 2 rangiert hatten (669). Die zweite Mannschaft des VfM Bottrop belegte von Anfang an den letzten Platz und kam auch nie in Reichweite für Punkte (689).

Dank dem schwachen Abschneiden Rheinhausens ist aber nach wie vor der Klassenerhalt aus eigener Kraft möglich, hierfür darf man am letzten Spieltag in Wanne-Eickel nicht schlechter sein als der Konkurrent. In der Tabelle konnte Essen seine Führung ausbauen (25 Punkte) und hat nun beste Chancen für den Staffelsieg, gefolgt von Epe (21) und Wanne-Eickel (15). Bottrop (10) und Rheinhausen (9) spielen den Absteiger unter sich aus, die Bottroper hoffen dabei darauf, mit der Anlage in Wanne besser zurechtzukommen als in Rheinhausen, mit der bereits man an den Trainingstagen nie richtig warm wurde.