Bottrop. Eine Jugendfußball-Mannschaft ohne Fußball-Training ist keine Option. Diese Meinung vertritt das Trainerteam der E1 des VfB Kirchhellen seit Beginn der Corona-bedingten Einschränkungen im Frühjahr dieses Jahres und versucht daher entsprechend der jeweils geltenden Regelungen Alternativen anzubieten.

So ist die Mannschaft bereits zu Beginn des Lockdowns im März in das Home-Training gestartet. Mit wöchentlich wechselnden und über soziale Medien bereitgestellten Übungseinheiten, versuchten die Trainer, den zu diesem Zeitpunkt erreichten Trainingszustand zu konservieren. Die Kinder konnten dabei anhand von Beispielvideos die jeweiligen Übungen eigenverantwortlich im Freien durchführen. Wie die Erfahrungen des Home-Schoolings gezeigt haben, war es jedoch für die Kinder nicht immer einfach, sich für das Training ohne die Teamkameraden zu motivieren. Daher überlegten sich die Verantwortlichen im Hinblick auf mögliche weitere Einschränkungen, wie man den Kindern mehr Spaß am Einzel-Training vermitteln kann. Als Anfang November die Fußballplätze dann wieder für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt wurden, startete man direkt in das Online-Training per Videokonferenz. Dabei trifft sich die Mannschaft zu den üblichen Trainingszeiten sowie am Spieltag (Samstag) per Video-App und übt gemeinsam Inhalte, die sich auch auf geringem Raum zuhause umsetzen lassen. So steht beispielsweise Dienstags meist Koordinations- und Technik-Training auf dem Programm, während am Freitag an der körperlichen Stabilität gearbeitet wird. Samstags gibt es dann eine Mischung aus Ball-Übungen, kleinen Wettkämpfen, Taktik und Spielen. Die hohe Trainingsbeteiligung und der Eifer der Kinder in den Übungen zeigt, dass dieses Konzept auch bei den Hauptakteuren gut ankommt.

Ergänzt wird das Programm an den anderen Tagen noch durch abwechslungsreiche sportliche Hausaufgaben, die nur wenig Zeit erfordern (z.B. Seilspringen, Planks, Ball Hochhalten, Coerver Training etc.) und damit auch mal zwischen Schulaufgaben, Verabredungen und anderen Terminen erledigt werden können. Damit auch der konditionelle Bereich nicht zu kurz kommt, nimmt das Team zusätzlich noch an einer Lauf-Challenge verschiedener Vereine teil. Dabei werden die von den Spielern gelaufenen und in einer entsprechenden App dokumentierten Strecken mit denen der anderen Clubs verglichen, was dafür sorgt, dass die Kinder auch hier sehr ehrgeizig an Ihren Zielen (10km/Woche) arbeiten. Kurz vor dem Fest wird am nächsten Wochenende noch die Online-Weihnachtsfeier stattfinden. Hier können die Spieler, Eltern und Trainer trotz der Kontaktbeschränkungen gemeinsam bei Weihnachtsliedern, Geschichten und Gedichten sowie beim Online-Wichteln den Ausklang eines Jahres feiern, das sich sicher alle anders vorgestellt haben.