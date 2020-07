Ruhrgebiet. Zum 8. Mal hätte der VIVAWEST-Marathon im Mai über 10.000 Teilnehmer und viele tausend Zuschauer in Gelsenkirchen, Essen, Bottrop und Gladbeck zusammengebracht. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das beliebte Laufsportfest im Ruhrgebiet bekanntermaßen nicht durchgeführt werden. Nun ist klar: Auch die bisher geplante Verschiebung in den Herbst 2020 kann nach gründlicher Prüfung und Abwägung aller gesundheitlichen Aspekte nicht stattfinden.

„Die Entscheidung, den VIVAWEST-Marathon in seiner gewohnten Form 2020 auszusetzen, ist uns schwergefallen. Gerne hätten wir den Läuferinnen und Läufern ein gemeinschaftliches Lauf-Event geboten. Nach intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten sind wir jedoch zu dem Entschluss gekommen, dass die Veranstaltung unter Berücksichtigung der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen und den entsprechenden Vorgaben dem Erlebnis „VIVAWEST-Marathon“ nicht gerecht werden würde. Die Gesundheit aller beteiligten Läufer, Helfer und Zuschauer steht dabei an erster Stelle“, sagt Christian Okon, Geschäftsführer der veranstaltenden MMP Event GmbH.

Startgelder für den regulären VIVAWEST-Marathon werden vollumfänglich zurückerstattet

„Wir freuen uns, dass es zusammen mit unserem Titelpartner gelungen ist, nicht nur den bisher gemeldeten Teilnehmern des VIVAWEST-Marathons eine attraktive Alternative ermöglichen zu können. Laufsportler aus ganz Deutschland können Teil des ersten virtuellen und kostenlosen VIVAWEST-Marathons werden“, so Okon weiter. Dazu wurde eine neue Lauf-App entwickelt, die es ermöglicht, dass sich jeder Laufsportler tracken lassen und sich ein virtuelles Rennen liefern kann. Jede gelaufene Zeit fließt in eine Ergebnisliste ein. Und das eine Woche lang in ganz Deutschland. Der genaue Zeitraum (Herbst 2020) wird zeitnah bekannt gegeben. Vom Marathon bis zum 6 km Einsteiger-Lauf werden unterschiedliche Disziplinen von der VIVAWEST-Marathon App abgedeckt und entsprechend getrackt. Wo gelaufen wird, ist dabei nicht relevant. Die Läufer können vor ihrer Haustüre loslaufen und mittels App ihre Zeit auf der gewählten Distanz genau erfassen. Spaß, Bewegung und natürlich auch ein Stück weit der virtuelle Wettbewerb sollen im Mittelpunkt stehen. „Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass in ganz Deutschland immer mehr Menschen laufen. Vielleicht können wir ein wenig dazu beitragen, dass die gelaufenen Trainingskilometer tausender Läuferinnen und Läufer in einer Art Wettkampf münden und sind sehr gespannt, wo überall der 1. virtuelle VIVAWEST-Marathon ausgetragen wird“, sagt Okon, der auf möglichst viele Teilnehmer hofft. Die Teilnahme und die App sind kostenlos. „Als eines der führenden deutschen Wohnungsunternehmen entwickeln wir für unsere Kunden stets neue digitale Lösungen. Die Lauf-App unterstützen wir daher sehr gern. Sie gibt vielen Menschen wenigstens virtuell die Gelegenheit, ein Gemeinschaftserlebnis mit anderen Laufsport-Fans zu teilen – ganz im Sinne des VIVAWEST-Marathons“, sagt Claudia Goldenbeld, Sprecherin der VIVAWEST-Geschäftsführung.



Alle bisher gemeldeten Teilnehmer für den regulären 8. VIVAWEST-Marathon bekommen ihr bereits gezahltes Startgeld vollumfänglich zurück. Auch eine Übertragung des Startplatzes ins nächste Jahr ist möglich. Die Teilnehmer werden dazu separat informiert. „Ein großer Dank geht an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mit viel Geduld die Entwicklungen um den 8. VIVAWEST-Marathon in den letzten Wochen mitgetragen haben. Ebenso an unsere Partner, allen voran unserem Hauptsponsor und Namensgeber VIVAWEST, die diese Entscheidung befürwortet und möglich gemacht haben“, sagt Okon. Der nächste reguläre VIVAWEST-Marathon ist für den 16. Mai 2021 geplant.