Bottrop. Dem TC Feldhausen ist es gelungen die renommierte, und überregional bekannte, Tennisakademie PMTR für eine langfristige Zusammenarbeit in Feldhausen zu gewinnen. Als Tennisschule und Partner für den TC Feldhausen liegt das Ziel der Zusammenarbeit deutlich auf dem Ausbau und der Förderung der Jugend sowie einem nachhaltigem und effektivem Trainingsangebot für Anfänger, Wiedereinsteiger, Hobbyspieler bis zu leistungsorientierten, ambitionierten Mannschaftsspielern.

Der Saisonauftakt musste ja im Zuge der Corona Pandemie verschoben werden. Jetzt, nach Öffnung der Platzanlage an der Schlossgasse und Start in die Saison 2020, stellt sich nun auch die Tennisakademie beim TC Feldhausen vor. So findet in der Zeit vom 27. – 31. Juli ein Tenniscamp statt. Nähere Informationen finden sie im Internet.

Am 09. August 2020 von 14.00 – 18.00 Uhr wird ein Tag der offenen Tür mit der Vorstellung der Tennisakademie auf der Platzanlage des TC Feldhausen stattfinden. Alle sportbegeisterten Kinder, Jugendliche und natürlich Erwachsene sind herzlich eingeladen sich auf der Platzanlage umzuschauen und sich über die PMTR Tennisakademie zu informieren. Der Gründer der PMTR, Uwe Schumann, wir persönlich für Beratungen auf der Anlage anwesend sein.

Vorab sind alle Interessenten herzlich eingeladen sich auf der Homepage des Clubs über die Platzanlage, Aktivitäten rund um den Club und natürlich über die PMTR Tennisakademie zu informieren. www.tc-feldhausen.de