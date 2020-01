Am Samstag 18.01.20

Christopher Grabbe ( Stellvertretender Trainer und Spieler, SG Bottrop/TBd. Osterfeld): " .... das ist das Spiel von der Landesliga; wir haben eine Spielgemeinschaft mit TB-Osterfeld. Für uns beginnt an diesem Wochenende die Rückrunde. In der Hinrunde haben wir bereits gegen Werden gespielt und haben 3:1 verloren.

Julius Zwingmann ( Kapitän SG Bottrop- TBd. Osterfeld): ...das letzte Spiel, dass wir am Mittwoch gespielt haben, sind wir mit gemischte gefülle herausgegangen, weil den 1. Satz haben wir desaströs verloren und wir haben uns danach wieder sehr gut ins Spiel zurückgekämpft. ...das potenzial haben wir. Auf jeden Fall unserer größter gegner sind meistens nur wir selbst.

Ergebnis: SG Bottrop/Tbd. Osterfeld - Werdener TB 2:3

(25:18; 23:25; 25:23; 21:25; 7:15)

Weiter Infos: Westdeuscher Volleyball Verband e.V. und VC Bottrop 90 e.V.