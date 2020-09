Bottrop/Essen. Unter strengen Corona-Vorschriften fanden auch für die Werfer des LC Adler die verspäteten Jugendmeisterschaften des Leichtathletikverbands Nordrhein in Essen statt und gab somit den qualifizierten Athleten eine der sehr seltenen Gelegenheiten, sich in diesem Jahr mit anderen Aktiven zu messen.

Paul Kuhlmann reiste als Titelverteidiger und amtierender NRW-Meister an und zeigte auch im zweiten Jahr der Altersklasse U20 eine hervorragende Leistung. Bei seinem ersten Freiluftwettkampf der Saison sicherte er sich den Vizemeistertitel mit einem Wurf über 48,52 m. In der gleichen Altersklasse startete Gerrit Tüchthüsen zum ersten Mal. Der diesjährige Vize-NRW-Meister im Kugelstoßen in der Halle warf den 800 Gramm-Speer auf 47,83 m und konnte mit dieser Weite nicht nur seine persönliche Bestweite um knapp vier Meter verbessern, sondern sicherte sich damit den dritten Platz bei den Meisterschaften in der Sportanlage „Am Hallo“. Das Wurfteam der Adler um Trainer Jörg Herzog hofft, dass die diesjährige Austragung der traditionellen Herbst-Werfertage nicht auch noch Opfer der Pandemie werden, so dass so einige gute Trainingsergebnisse ihre offizielle Bestätigung finden werden. (J.H.)