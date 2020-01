Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Bottrop bietet in Bottrop eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer an. Das Angebot richtet sich an interessierte Wassersportler, Sportlehrer, Polizeianwärter, Übungsleiter für Wassersportarten sowie angehende Aufsichtskräfte in Schwimmbädern.

Zu den Inhalten gehören das Erkennen und Vermeiden von Gefahren am und im Wasser, spezielle Rettungstechniken im Wasser, Hilfsmittel für die Wasserrettung und die Versorgung Verunfallter an Land. Die Ausbildung umfasst sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Übungen im Hallenbad. Zum Abschluss kann das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze oder Silber erworben werden.

Kursbeginn ist am Montag, 10. Februar 2020.

Von 19 bis 20.30 Uhr findet im Hallenbad im Sportpark in Bottrop das erste Treffen statt.

Infos und Anmeldung unter www.bottrop.dlrg.de, Fragen werden gerne per E-Mail an ausbildung@bottrop.dlrg.de beantwortet.

Wichtig für Polizeibewerber: Dies ist der letzte Kurs vor Ablauf der Bewerbungsfrist!