Ein Herz ♥ für Kinder

Wie die Zeit doch vergeht.

Die Bottroper Bürger begeistert im Einsatz kurz Bobbie e.V. streben in diesem Jahr ihren siebten Arbeitseinsatz in Nadeshda an.

Der Arbeitseinsatz selbst, ist in diesem Jahr im September vom 01.09 bis zum 12.09. 2020 .

Die ersten drei Jahre hatten wir unsere Unterkunft direkt in Nadeshda , hier gibt es Unterkünfte die man für Ferienaufenthalte buchen kann.

Das Angebot wird sehr stark genutzt, so sind wir die letzten drei Jahre auf das Nebengelände Wilija ausgewichen. (ca. 400 Meter nebenan)

Letztes Jahr über Ostern hatten wir hier in Wilija acht Zimmer für die Kinder renoviert.

Ein Beitrag ist hier zu finden

Über 100.000 Kinder haben seit 1994 umfassende Erholung und Verbesserung ihrer leiblichen und seelischen und geistigen Gesundheit im Kinderzentrum Nadeshda/Belarus gefunden.

Zum Kinderzentrum gehören 36 alte Nurdachhäuser.

Ihre Erneuerung steht jetzt an.

Eines wurde schon 2019 von Münsterländern errichtet.

Wir Bobbies wollen im September 2020 das zweite neue Blockhaus aufbauen:

"Haus Bottrop"

Für die Finanzierung des Hauses in Höhe von 4500€ bitten wir um Ihre/Eure Unterstützung.

Spendenzweck: Haus Bottrop in Nadeshda

Spendenkonto: Bobbie e.v. DE74 4245 1220 0001 0081 43

(klar: Jede Spende wird bescheinigt)

Pläne weit über das Jahr 2020 werden überdacht.

Auf einer Vortour für weitere Pläne hatte der Direktor von Nadeshda unseren Fachleuten mitgeteilt,

es werden noch dringend Möbel gebraucht um neue Häuser zu bestücken.

Hier ein Paar Beispiele.

Stühle, Tische, kleine Schränke , Sanitär /Armaturen.

Fahrräder werden dort immer gebraucht, egal ob Herren oder Damenrad

bis zum 01.04.2020 möchte der Direktor eine Rückmeldung .

Wir können Maximal 60 qm LKW Raum füllen

Man möchte ja Wissen ,wie viel Raum tatsächlich benötigt wird, um dementsprechend den geeigneten LKW zu senden.

Der Transport ist vom 27.04- 01.05.2020 geplant

Bitte kein Sperrmüll anbieten.

Bei den Fahrrädern bitte keine totalen Rostlauben.

Zeigt ein Herz für Kinder : Sagt es Euren Freunden

Die Kinder aus der Umgebung von Tschernobyl werden Dankbar sein.

Ansprechpartner :

Vorsitzender

Thomas Dreessen

Mobil +49 1787197009

Mail bobbie.bottrop@t-online.de / t.dreessen@gmx.net