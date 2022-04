Für die Begleitung der sterbenskranken Gäste und deren Zugehörigen sucht das Team des stationären Hospiz an der Osterfelder Straße Menschen, die keine Angst vor den Themen „Sterben, Tod und Trauer“ haben und bereit sind, ehrenamtlich den Bedürftigen Zeit zu widmen. Gesucht werden Menschen mit ganz unterschiedlichen Begabungen und Talenten.

Als erster Einstand finden alternativ am Donnerstag, 14. April, um 9 Uhr und am 21. April um 17 Uhr eine Informationsveranstaltung in den Räumen des Sanitätshaus Steinberg, Schützenstraße 18 - 20, statt.

Aktuell sind zwanzig Ehrenamtliche im Hospiz im Einsatz. Die meisten sind bereits seit Eröffnung der Einrichtung vor acht Jahren dabei. Jeder Ehrenamtliche bestimmt individuell für sich, in welchem Stundenumfang an welchen Tagen das Pflegeteam unterstützt werden soll. Neben hauswirtschaftlichen Tätigkeiten im Rahmen der Mahlzeiten kommen Ehrenamtliche auch in der Begleitung und Tagesgestaltung der Gäste zum Einsatz. Dabei gibt es auch unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten für männliche Ehrenamtliche.

Vorbereitung auf Hospizarbeit

Zur Schulung der Interessenten werden die Koordinatorinnen der ambulanten Hospizgruppe, Anja Lenzyk und Christiane Raffel, an drei Vormittagen im Mai und Juni auf die Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen sowie ihrer Angehörigen im Hospiz vorbereiten. Dabei geht es vorrangig um die Auseinandersetzung mit der eigenen Person, die Motivation, Biografie und Selbstsorge sowie um das Thema Kommunikation. Während der ehrenamtlichen Tätigkeit im Hospiz werden regelmäßig Supervisionen und Fortbildungen angeboten. Pflegerisches Fachpersonal steht rund um die Uhr an der Seite.

Auch wenn allgemein die Vorschriften in Bezug auf die Corona-Pandemie gelockert werden, aktuell ist eine Anmeldung zur Info-Veranstaltung erforderlich. Diese erfolgt unter Tel. 02041/779050 oder via E-Mail an: pflege@hospizbottrop.de. Wer nicht an den Veranstaltungen teilnehmen kann, kann einen persönlichen Termin vereinbaren.