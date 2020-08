Bottrop. Gründer der Facebook-Gruppe „Zu verschenken in Bottrop & Umgebung“ sind heute, (17. August) zu einem Gespräch bei Oberbürgermeister Bernd Tischler im Rathaus vorbeigekommen. Auf der Social Media-Plattform können Mitglieder kostenlos Gegenstände, Möbel oder Kleidung für den Wiedergebrauch oder den guten Zweck anbieten. Oberbürgermeister Bernd Tischler unterstützt die Initiative und bedankte sich für das Engagement.

„Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr solche Projekte. Viele Dinge werden weggeworfen, obwohl sie jemand anderes noch gebrauchen könnte“, sagte Bernd Tischler. Mit der Facebook-Gruppe können vor allem Menschen unterstützt werden, die nicht das Geld haben sich neue Dinge zu kaufen. Darüber hinaus wird der nachhaltige Umgang mit Konsum-Gegenständen gefördert.

Die Gruppe der Betreiber rund um Marcel Mihelovic wird bereits von vielen Menschen genutzt: „Zu verschenken in Bottrop & Umgebung“ hat mittlerweile rund 5.500 Mitglieder, die fleißig Gegenstände einstellen. Marcel Mihelovic und die anderen Administratoren koordinieren die Anzeigen, geben Posts frei und kontrollieren die Aktualität der Angebote. Um mehr Menschen zu erreichen, arbeiten sie daran eine App einzurichten, in der die Facebook-Beiträge auch ohne ein dazugehöriges Konto zu sehen sind. Ziel ist es auch, eine lokale Anlaufstelle anzumieten, in der Personen Sachspenden vor Ort abgeben können. Darüber hinaus möchten die Betreiber verstärkt Werbung in eigener Sache betreiben und abhängig von der aktuellen Corona-Situation mit einem Stand auf Stadtfesten vertreten sein.