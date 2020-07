Der Verein bauchgefühlt e.V., hat am 8.7.2020 in der ToP Pflegeschule GbR in Bottrop einen Vortrag zum Thema "Palliative Versorgung" abgehalten. Dieser Vortrag umfasst verschiedene Bereiche der palliativen Versorgung und wurde durch den Vorsitzenden von bauchgefühlt e.V. Benjamin Vogel durchgeführt.

Die ToP Pflegeschulen haben Standorte in Essen, Bottrop und Gelsenkirchen. Der Leiter der Pflegeschule in Bottrop, Ismail Bassal, ein Bruder des Herner Apothekers der Apotheke am Schloss, Mohammad Bassal, hatte den Kontakt hergestellt und unterstützt.

Die anwesenden Schülerinnen und Schüler waren durchweg von dem Ihnen übermittelten Wissen zu dem Thema begeistert. Aus diesem Grund sind in naher Zukunft auch weitere Vorträge geplant, welche dann auch z. B. in Herne ausgeführt werden könnten.