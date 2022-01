Bottrop. Am „Welttag der Bildung“ (24.1.) starten die Manuel Neuer Kids Foundation (MNKF) und Superfly Air Sports eine langfristig angelegte Partnerschaft, um gemeinsam die Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen im Ruhrgebiet zu unterstützen. Superfly Air Sports - deutschlandweit größter Indoor-Trampolinpark-Anbieter - lädt künftig Kinder und Jugendliche aus den beiden MANUS Kinder- und Jugendhäusern in Gelsenkirchen und Bottrop in seine standortnahen Anlagen ein und wird ihnen die Faszination des Trampolin-Sports näherbringen.

Zudem ermöglicht Superfly seinen Kunden bei einer Online-Ticketbuchung eine Spende an MNKF zu leisten und übernimmt dafür die komplette Abwicklung. Abgerundet wird das Unterstützungspaket durch anlassbezogene Aktionen des Unternehmens selbst. „Wir möchten durch die gemeinsame Initiative dazu beitragen, die Perspektiven sozialbenachteiligter Kinder und Jugendlichen zu verbessern und ihnen mit einem Besuch in unseren Trampolinparks eine Freude bereiten“, sagt Superfly-Geschäftsführer Matthias Bender. „Sport und Bewegung sind wichtige Bausteine unseres Bildungsangebots, um spielerisches Lernen, körperliche Gesundheit und soziales Miteinander zu fördern“, erklärt MNKF-Geschäftsführer Hendrik Schulze-Oechtering. „Wir danken Superfly Air Sports sehr herzlich für die tolle Initiative und freuen uns besonders für unsere Kids, für die Besuche in den Trampolin-Parks sicherlich zu besonderen Highlights werden.“ Ab sofort ist der Spendenbutton im digitalen Superfly-Buchungssystem freigeschaltet, sodass sich auch die Superfly-Community aktiv an der Partnerschaft beteiligen und eigene Freizeitaktivitäten mit dem guten Zweck verbinden kann. Ganz nach dem Motto: Gemeinsam hoch hinaus!



Über MNKF

Mit den offenen Kinder- und Jugendhäusern MANUS in Gelsenkirchen Buer (seit 2014) und Bottrop Welheim (seit 2021) bietet MNKF jungen Menschen Orte an, an denen sie gezielt Unterstützung erhalten und ihre Fähigkeiten individuell entfalten können. Außerhalb der regulären Schulzeit werden die 6-18-jährigen Besucherinnen und Besucher durch Bildungsangebote, regelmäßige Mahlzeiten und erlebnispädagogische Aktivitäten in ihrer Entwicklung gefördert und auf ihrem Weg zu einer aktiven, kritischen und kreativen Teilnahme am familiären, schulischen und gesellschaftlichen Leben begleitet. Die MANUS-Häuser sind montags bis freitags zwischen 11.30 Uhr und 20 Uhr geöffnet. Neben den täglichen, offenen Angeboten können die Kids an verschiedenen Gruppenaktivitäten teilnehmen.