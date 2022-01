Bottrop. Eine große weihnachtliche Freude bereitete der gemeinnützige Bottroper Verein AmBOTioniert. Bunt verpackte Pakete wurden einen Tag vor Heiligabend an die Besucher und Besucherinnen von KOLÜSCH im Barbaraheim verteilt.



Wieder einmal sind viele Bürger unserer Stadt dem Aufruf von AmBOTioniert, dem Bottroper Netzwerk für soziales Engegement, gefolgt und haben Pakete für die überwiegend alleistehenden Besucher und Besucherinnen von KOLÜSCH gespendet. Einen ganzen Sonntag lang haben dann ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen mehr als 120 Pakete schön mit Weihnachtspapier eingepackt. Zur großen Freude und Überraschung der Gäste unseres „Restaurant der Herzen“, die

beschenkt wurden. Jeder konnte mit einer warmen Mahlzeit, aber auch mit einem Weihnachtspaket nach Hause gehen und sich auf den Inhalt freuen. Doch AmBOTioniert hatte nicht nur Geschenke in Paketform bei sich. Andre Dreiskämper, Roul Benedict und Thomas Holecz überreichten für den Verein einen Scheck mit 5.000 Euro, um die Arbeit von KOLÜSCH auch in dieser Saison wieder zu fördern. Die Gäste von KOLÜSCH und Claudia Kretschmer und Felix Brill von der ESB bedanken sich herzlichst für diese tatkräftige Hilfe und Unterstützung des Mahlzeitendienstes für Bedürftige!