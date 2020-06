Die Brüder Justus (11) und Jakob (9) hatten vor über drei Jahren für sich festgestellt, dass es beiden ganz gut geht und sie gerne etwas für andere Kinder machen möchten, die nicht so viel Glück haben. Daraufhin kam bei Ihnen zu Weihnachten der Wunsch auf, dass sie lieber einen Teil der Geschenke als Geldgeschenk haben möchten um damit bedürftige Kinder zu unterstützen. Und so haben die Brüder Hirschfelder schon zwei Jahre lang fleißig ihre Geldgeschenke an Weihnachten anschließend an den Kinderschutzbund Bottrop gespendet.

Nachdem die beiden Jungs während der Corona-Zeit sich viel mit einem Laptop von ihrem Großvater beschäftigten, kam die Idee auf, dass auch der Kinderschutzbund ebenfalls ein Laptop benötigen könnte. „Mein Schwiegervater hatte sich sofort mit Frau Jatzek diesbezüglich in Verbindung gesetzt und ein entsprechendes Laptop bei PB Computer besorgt. Die Anschaffung wurde eben durch das Weihnachtsgeld meiner Söhne sowie einen weiteren Zuschuss von meinem Schwiegervater möglich gemacht“, freut sich der stolze Vater der beiden Jungs, Bastian Hirschfelder.

Und Patrick Baumann von PB Computer steuerte zudem noch ein bisschen Hardware dazu. „Wir freuen uns sehr, dass die beiden Jungs an Kinder denken, denen es eben nicht so gut geht. Und dieses Denken ist für Kinder in diesem Alter nicht selbstverständlich“, weiß Christine Jatzek vom Kinderschutzbund Bottrop.