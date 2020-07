Kirchhellen. Am 16. Oktober 2008 wurde „Natürlich Kirchhellen e.V.“ gegründet. Damit wandelte sich der Initiativkreis Kirchhellen, an dessen Gründung einige ehrenamtlich tätige Personen arbeiteten, in einen eingetragenen Verein mit einem Vorstand in eine Rechtsform. Mittlerweile ist der Initiativkreis als gemeinnütziger Verein anerkannt.

Der Verein hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Ort Kirchhellen mit seinen sieben Ortsteilen mit vereinten Kräften weiter voran zu bringen und noch attraktiver zu gestalten. Neben dem Nutzen für das Gemeinleben, für Vereine und Verbände, die Werbegemeinschaft und alle Kirchhellener Bürgerinnen und Bürger stehen die Koordination und Planung von Veranstaltungen und die Lobbyarbeit für den Ort Kirchhellen im Vordergrund. Zu den bisherigen Veranstaltungen zählen der jährliche Wintertreff auf dem Johann-Breuker-Platz, der Kirchhellen-Tag im Dreijahres-Rhythmus sowie die Seniorenfahrt, die bisher dreimal stattfand. Erfolgreiche Projekte, die der Verein für Kirchhellen organisiert hat, sind etwa der Wappenbaum und die Blumenampeln in der Dorfmitte, die Ortseingangsschilder, die historischen Tafeln an bislang drei Standorten im Dorf und das Fotobuch, in dem sich zahlreiche Kirchhellenerinnen und Kirchhellener haben ablichten lassen.

Mit dem Kirchhellener Rundweg, der von den Alten Herren Landjugend anlässlich der 6. Bauernolympiade 2001 errichtet wurde, sollen möglichst viele Menschen alle Ortsteile Kirchhellens kennen lernen. Eine Sprecherin des Vereins: "Entdecken Sie unser schönes Kirchhellen und freuen sich, an den Standorten der Ortsteile eine kleine Pause einzulegen. Viel Vergnügen wünscht Natürlich Kirchhellen e.V. und die Alten Herren Landjugend."