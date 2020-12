Über eine finanzielle Unterstützung von 1.000 Euro freuen sich die Organisatoren des amBOTioniert e.V. Jedes Jahr sammelt der Verein Geschenke für bedürftige Kinder und Erwachsene und sorgt mit viel Herz für eine kleine Bescherung und leuchtende Kinderaugen. In diesem Jahr gehen zudem Spenden an Privatpersonen, das Kolüsch /ESB und den Kinderschutzbund. Der Verein Tierengel wird mit Futterspenden versorgt.

Die Spende des Wohnungsunternehmens an amBOTioniert e.V. überbrachten Vonovia Mitarbeiter Karl Cielontko und Vito Aleo (rechts) der Vorsitzenden Melanie Kleewald (Mitte) und dem stellvertretenden Vorsitzenden Andre Dreiskämper (links).