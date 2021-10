Bei der diesjährigen Spendengala unterstützt die Vereinte Volksbank wieder gemeinnützige Sportvereine. Nach den Ballsportlern im vergangenen Jahr sind diesmal die weiteren Sportvereine an der Reihe.

Gesucht werden Projekte und Ideen, die für gesellschaftliches Engagement in der Region stehen. Dabei liegen der Vereinten Volksbank besonders Kinder und Jugendliche am Herzen.

Interessierte Sportvereine reichen ihr Projekt per Post oder E-Mail ein (susanne.peters@vereinte-volksbank.de). Einsendeschluss ist der 22. Oktober 2021. Die Spendengala findet statt am 25. November 2021.

Quelle: Vereinte Volksbank