Modern und günstig – auf dem heutigen Wohnungsmarkt sind das zwei Eigenschaften, die man nur selten vereint findet. Bezahlbarer Wohnraum wird immer rarer. Gentrifizierung, Mietpreiserhöhungen, horrende Margen und Spekulation: Wer sich einen hohen Wohnstandard wünscht, muss dafür auch einen entsprechend hohen Preis zahlen. Birger Dehne ist einer der größten privaten Wohnungsbestandshalter Deutschlands und befasst sich schon seit 20 Jahren mit dem Thema bezahlbarer Wohnraum. Der Investor sieht dabei klar: Die Art und Weise, in der die großen, börsenorientierten Wohnungsunternehmen in diesem Bereich agieren, ist nicht zukunftsfähig.

Bezahlbaren Wohnraum auch in Zukunft erhalten – So entwickelt Birger Dehne seine Immobilienbestände

Wie die Traumwohnung aussieht und wo sie zu finden ist, hat sich für viele Menschen in den letzten Jahren geändert. Zunehmend verfügbare Möglichkeiten zur dezentralisierten Arbeit, Online-Shopping, Soziale Netzwerke und der weitreichende digitale Ausbau haben dafür gesorgt, dass der Standort einer Immobilie zunehmend an Relevanz verliert. Wer im Home-Office arbeitet, kann das auch im Vorort tun, wo die Wohnungen größer und die Mieten niedriger sind. Die teuren und engen City-Apartments verlieren an Attraktivität und erscheinen immer mehr Menschen wenig zeitgemäß.

Birger Dehne hat diese Entwicklung bereits vor Jahren beobachtet und seine Investment-Strategie entsprechend ausgerichtet. Heute gehören ihm tausende Mehrfamilienhäuser in B-, C- und D-Lagen. Diese sind heute beliebter denn je, nicht nur bei den Investoren, sondern auch bei den Mietern. Was seine Objekte gegenüber denen großer, börsenorientierter Wohnungsunternehmen auszeichnet, ist ihr Zustand. „Ich habe immer viel in meine Immobilien investiert, mehr als jeder andere.“, berichtet Dehne. „Mir war immer klar, wie wichtig es ist, bezahlbaren Wohnraum zu erhalten, ohne dabei den Wohnstandard aus dem Blick zu verlieren.“

Mängel, Reparaturrückstände, eine veraltete Ausstattung – das ist der Standard in vielen Wohnungen, die von großen Unternehmen zu bezahlbaren Preisen angeboten werden. Es ist kein Wunder, dass Budget-bewusste Mieter sich hier nicht wohlfühlen. Birger Dehne setzt der Vernachlässigung von Seiten der börsenorientierten Unternehmen eine planvolle Quartiersentwicklung entgegen, mit der er nicht nur die eigenen Objekte, sondern das gesamte umliegende Viertel revitalisiert.

Birger Dehnes Investition in bezahlbaren Wohnraum zahlt sich aus – und wird es auch in Zukunft tun

Gerade jetzt, wo die Menschen höhere Ansprüche an ihre Wohnumgebung stellen und sich das Leben aus den Ballungszentren noch mehr in die Randgebiete verlagert, ist bezahlbarer Wohnraum gefragter denn je. Wer seinen Mietern dabei nicht nur einen günstigen Preis, sondern auch ein modernes, gepflegtes und hochwertig ausgestattetes Zuhause bieten kann, ist klar im Vorteil. Birger Dehne verfolgt damit eine zukunftssichere Strategie, die ihm und auch seinen Mietern über viele Jahre hinweg zugute gekommen ist.