Pizzeria Romantica hat ein Herz für das Hospiz

Bottrop. Pizzeria-Inhaber Amin Mhissen unterstützte im Laufe des Jahres viele Projekte und Einrichtungen. Und das Hospiz in der weiteren Nachbarschaft ist eine Herzensangelegenheit.

"Wir durchleben gerade alle nicht so einfache Zeiten. Aber wir sind gesund und können auf bessere Zeiten hoffen. Als Bewohner im Hospiz ist das anders – und das dürfen wir nie vergessen und eben glücklich sein, wenn es uns grundsätzlich gut geht“, unterstreicht Mhissen seine Spende über 500 Euro an das Hospiz. Für ihn ist es eine Herzensangelegenheit, denn auch er weiß, wie wichtig diese Einrichtung für die Bewohner und deren Angehörigen ist. Aber auch die Mitarbeiter sollen bei Gelegenheit die Anerkennung der Pizzeria Romantica zumindest im Magen zu spüren bekommen. Sobald es wieder möglich ist und Hospizleiter Christoph Voegelin seine Mitarbeiterbesprechungen im gewohnt großen Kreis halten kann, wird das Hospiz-Team mit schmackhaften Spezialitäten aus der weiten Nachbarschaft verwöhnt. „Wir danken Amin Mhissen und seinem Romantica-Team recht herzlich für die Unterstützung in der gerade für die Gastronomie schweren Zeit und freuen uns auf eine leckere Mitarbeiterbesprechung – hoffentlich schon bald“, freut sich Christoph Voegelin.