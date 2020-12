Bottrop. Die vorweihnachtliche Aktion „Deine Stadt. Dein Gutschein“ von der Stadtverwaltung, dem "Verein für Marketing" und der Sparkasse Bottrop ist ein voller Erfolg.

Als Teil der städtischen Unterstützungsmaßnahmen ist das Ziel der Aktion, durch den finanziellen Anreiz einer 30-prozentigen Ermäßigung beim Kauf eines Gutscheins, direkt die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Insgesamt beteiligen sich mehr als 40 Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen an der Aktion. Es wurden seit Anfang Dezember schon rund 2.500 Gutscheine verkauft und bereits über 120 Gutscheine eingelöst. Sicherlich werden die Gutscheine bei vielen Bottroperinnen und Bottropern unter dem Weihnachtsbaum liegen. Welche Unternehmen mitmachen und wo die Gutscheine eingelöst werden können, finden Interessierte auf der städtischen Plattform "www.hallo-bot.de/gutscheine". Das besondere an der Aktion ist, dass man nicht nur die Bottroper Wirtschaft unterstützt, sondern auch den guten Zweck. Denn für jeden verkauften Gutschein spendet die Sparkasse. Der Erlös geht an den Kinderschutzbund Bottrop, die Aidshilfe Bottrop und den Verein PRO Kinderklinik.

Aufgrund der hohen Nachfrage und auch der weiterhin enorm schwierigen Lage der lokalen Wirtschaft soll die Aktion nach Mitteilung der Stadtverwaltung auch im nächsten Jahr fortgeführt werden.