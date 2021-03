Bottrop. Seit Montag dürfen die Einzelhändler unter Auflagen wieder öffnen, und in Bottrops Fußgängerzone bildeten sich zum Teil lange Schlangen. Die Gastronomen jedoch sind gefrustet und schauen erstmal in die Röhre.

von Judith Schmitz und Bettina Meirose

"Das Telefon steht in vielen Geschäften nicht mehr still", weiß Christina Berger von der IG Marktviertel. "Und die, die kommen, sind happy endlich wieder shoppen gehen zu können und wollen auch wirklich einkaufen." Dass die Innenstadt so belebt ist, wertet sie auch als Bekenntnis der Bottroper zu ihren Händlern: "Die Kunden stehen ja zum Teil lange in der Kälte und warten, bis sie rein dürfen. Das zeigt auch eine große Wertschätzung." Und die Kaufleute seien froh, wieder die Türen öffnen zu dürfen. "Obwohl es sich bestimmt nicht für jeden rechnet, bei einer sehr begrenzten Kundenzahl zum Beispiel das Personal vorzuhalten", sagt die Inhaberin des Café Kram.

Bei den Gastronomen herrscht jedoch schlechte Stimmung. Die Bundesregierung hat eine mögliche Öffnung für Ende März in Aussicht gestellt - jedoch nur für Außengastronomie. Die meisten ihrer Kollegen hätten damit gerechnet, zu Ostern öffnen zu dürfen, und alle seien gut aufgestellt. "Jetzt fangen alle an zu rotieren, alle kommen in Schwierigkeiten", erzählt Christina Berger. "Wie soll man das denn planen? Was machen wir bei schlechtem Wetter? Wir müssen einkaufen, vorbereiten, kochen - und im schlimmsten Fall müssen wir alles wegschmeißen. Man kann Gastronomie nicht wie den Einzelhandel von einem auf den anderen Tag hochfahren." Telefonisch oder per Mail vorher im Laden einen Termin ausmachen, um endlich wieder Zutritt zu bekommen, ist nicht unbedingt Jedermanns Sache.

"In Kirchhellen kommen viele Leute ganz spontan vorbei", blickt der 1. Vorsitzende der Werbegemeinschaft Kirchhellen Stephan Kückelmann auf die letzten Tage zurück. "Man muss das ganze gar nicht so kompliziert sehen. Wenn in einem Geschäft die Kundenzahl erreicht ist, kann man in ein anderes gehen. Das Dorf hat eine große Auswahl."

Und sowohl Ladeninhaber wie Kunden freuen sich, dass das endlich wieder möglich ist. "In der Kaufmannschaft herrscht Aufbruchsstimmung. Die Leute haben Bock darauf - und das ist eine gute Perspektive." Stephan Kückelmann ist sich sicher, dass in Kirchhellen alle die Krise überstehen werden. "In Kirchhellen geht es insgesamt viel persönlicher zu. Hier steht die Beratung im Vordergrund. Das Dorf ist nicht derart überlaufen, dass man sich unwohl fühlen kann."

Stephan Kückelmann hofft, dass die Inzidenz-Zahlen stabil bleiben oder sinken, damit von den Lockerungen nichts zurückgenommen wird. "Sobald es möglich ist, sollten sich alle impfen lassen - nur so kommen wir aus der Krise."

Mit Blick auf die Außengastronomie-Öffnungen hat Kückelmann noch einige Fragen: "Nur mit einem negativen tagesaktuellen Test darf ich mich dann bewirten lassen. Aber: Wo bekomme ich den Test, und wer bestätigt mir, dass das auch mein Test ist?"

Auch die Stadt Bottrop bietet kostenlose Schnelltests an. Hier bekommt man eine offizielle Bestätigung. Allerdings kann man diesen Test nur einmal in der Woche machen lassen. Wer sich montags hat testen lassen, kann sich damit nicht mittwochs draußen bewirten lassen.