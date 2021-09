Am gestrigen Dienstagabend, 31. August, starb ein Iserlohner (31) auf der Schälkstraße nach einem schweren Autounfall.

Er war bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr ansprechbar und musste durch die Feuerwehr aus seinem Audi A4 befreit werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er vom Stübbeken in Richtung Kalthof. Er kam nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Baum.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in eine Iserlohner Klinik. Dort verstarb er wenig später. Der PKW wurde sichergestellt.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.