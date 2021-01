Ein Blitzer für die Feuerwehr

Man könnte meinen was soll das?

Braucht die Feuerwehr in Leverkusen Aktion Fotos für die Web Side?

Die gibt es sicher bei jedem Einsatz.

Zum Jahreswechsel war er da ein Stationärer Blitzer für zwei Richtungen.

Der Grund für den Standort ist wohl ein anderer. An dem neuen Standort der Feuerwehr in Leverkusen, wird diese Strecke von Insidern genutzt um nicht über die parallel verlaufende B8 zu fahren. Man vermeidet 5 Ampeln die einzeln immer jede Rot anzeigt. Zudem läuft die Umgehungsstraße 3 Km Schnur gerade und ist im gesamten Verlauf übersichtlich.

Somit wird aus der Umgehungsstraße wieder ein Schleichweg.