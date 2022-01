Ein 41-Jähriger hat am Dienstagmittag, 4. Januar, vor einem Heimwerkermarkt in der Pettenkoferstraße einen Platzverweis nicht befolgt und Polizisten beleidigt. Gegen 13 Uhr wollte der in Hagen lebende Mann das Geschäft betreten und wurde durch das Verkaufspersonal aufgefordert, seinen erforderlichen Impfnachweis vorzulegen.

Dieser Aufforderung kam der alkoholisierte 41-Jährige allerdings nicht nach. Stattdessen pöbelte er herum.

Eine alarmierte Polizeisteife erteilte dem Mann einen Platzverweis, welchem er nicht nachkam. Er beleidigte daraufhin die Polizisten als "Scheiß-Nazis" und "Nazi-Bullen". Zur Verhinderung von Straftaten wurde der 41-Jährige gefesselt und in das Hagener Polizeigewahrsam gebracht. Zudem erhielt er eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Die Kripo hat die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.