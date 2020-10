Vor über zehn Jahren habe ich das letzte Mal den Landschaftspark in Duisburg-Meiderich besucht.

Lediglich bei einem Photokurs der VHS hatte ich kurz Gelegenheit einen flüchtigen Eindruck zu gewinnen und spontan beschlossen, mir für einen weiteren Besuch mehr Zeit zu nehmen.

Es war für mich sehr überraschend, wie sich die Natur das Industriegelände zurückerobert hat.

Für einen Rundgang sollte man sich viel Zeit nehmen, weil auch das Aussengelände weitläufig und sehenswert ist. Bei einem Gespräch mit dem Aufsichtspersonal habe ich erfahren, dass der Park auch nachts geöffnet ist, was ich gar nicht wusste .

Auf keinen Fall möchte ich mich nachts dort aufhalten, einfach gruselig. Dabei fiel mir ein Schulausflug mit Taschenlampen ein, das wäre doch mal was, vielleicht mit Freunden und Nachbarn.

Eigentlich wollte ich den Park beleuchtet fotografieren, aber die Beleuchtung ist nur an den Wochenenden eingeschaltet. Ein guter Grund, noch einmal dorthin zu gehen.