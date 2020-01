Mönchengladbach - Ausverkauftes Haus und lange Schlangen vor dem Einlass dieses Bild bot sich gestern Abend vor der Red Box am Sparkassenpark.

Die Queen Revival Band, angepriesen als Europas beste Queen Cover Band, lockte Besucher und Fans jeder Altersgruppe in die Konzerthalle.



Europas beste Queen Cover Band, war dies ein "GaGa"-Versprechen oder does the Show goes on ? Dies sollte sich in den kommenden zwei Stunden zeigen.

Bestuhlung in der gesamten Halle, das wird schwer da Stimmung zu erzeugen- sollte man denken, doch nach dem Intro und den ersten Klängen der E-Gitarre war klar, das wird ein magischer Abend.

Eine Reise in die Vergangenheit

Freddie Double und Frontman der Band Harry Rose zog das Publikum von der ersten Minute an in seinen Bann und zurück in die Vergangenheit. Und nach "It´s a Kind of Magic" spürte jeder Anwesende im Raum die Magie von Queen.

Perfekter Sound, zahlreiche Kostümwechsel, originalgetreue Requisiten und die Freddie Mercury typischen Bewegungen, alles das sorgte für einen unglaublichen Abend für jeden Besucher.

Keiner der großen Hits wurde ausgelassen und bei "We will Rock you" hielt sich niemand mehr auf seinem Sitz und die Menge explodierte förmlich.

Aber gleich welchen Hit die Band spielte, das Publikum war voll dabei und sang mit. Auch die Interaktion von der Bühne mit den Fans sucht bei Harry Rose seinesgleichen.

Zusatzkonzert heute Abend fast ausverkauft

Nach etwas über 2 Stunden und zahlreichen Zugaben verabschiedete sich die Band, aber ganz getreu dem Motto "The Show must go on" gibt es heute Abend bereits ein Zusatzkonzert, für das es auch noch einige wenige Karten gibt.

Wer also heute noch in den Genuss einer fantastischen Rockshow kommen möchte, hat heute Abend nochmals die Möglichkeit die Queen Revival Band in Mönchengladbach zu sehen.