Rein, fast steril wirkt der Ausstellungsraum bei der Vernissage von Keith Farquhars Ausstellung “Coders reuse us” (übersetzt Codierer verwenden uns wieder) am vergangenen Freitag. Weiße Wände; helles, beinahe grelles Licht, an den Wänden weiße Leinwände. Auch die Objekte werden auf weißen, schnörkellosen Säulen dargestellt.

Farquhar beschäftigt sich in seinen Werken mit Alltagsgegenständen. Dieses Motiv zieht sich durch seine Arbeiten und Ausstellungen, unter anderem in Paris und London, und steht auch in Essen im Mittelpunkt. Bereits im vergangenen Jahr sollte der schottische Künstler in der Galerie des Neuen Essener Kunstvereins (NEK) ausstellen, war zum geplanten Zeitpunkt jedoch bereits terminlich gebunden. “Es hat mehrere Jahre gedauert, diese Ausstellung auf die Beine zu stellen”, so Moritz Scheper vom Kunstverein, der den Künstler initial über das Internet angeschrieben hat. Scheper zeigt sich begeistert von den Ausstellungsstücken, die von Objekten über Leinwände bis hin zu einer Installation reichen: “Die Arbeiten referieren auf das duchamp’sche Readymade.” Hierunter versteht die Kunstszene Alltagsgegenstände, die zu Kunstobjekten werden und dabei nahezu unverändert bleiben. Farquhar nutzt weiße T-Shirts, die mit transparentem Acrylmedium gespannt und bemalt werden. Zwar wird das T-Shirt so unkenntlich, seine Struktur, bespielweise Falten oder ein Ausschnitt, bleibt jedoch erhalten.

Auf den Säulen vor den Bildern stehen als Begleitwerk blühende Blumen in Glasvasen, die sich bei näherem Hinsehen als Harnkatheter entpuppen. Der Künstler verweist hiermit, nach eigener Aussage, auf die Vergänglichkeit des Lebens und stellt speziell das männliche Geschlecht hierbei in den Fokus. Der NEK bescheinigt dem Künstler einen “subtilen Humanismus”, welcher sich “in der Sorge um das menschliche Subjekt inmitten von Bedingungen, die uns von und selbst und unserer Umwelt radikal entfremden” ausdrücke.

Es ist die neunte Ausstellung des Neuen Essener Kunstvereins, die an diesem frühen Abend bereits einige Menschen in die Bernestraße 3 lockt. Erfreulicherweise ist das Fenster des Ausstellungsraums nicht von der Baustelle des Nachbarhauses verdeckt, wodurch die Werke schon im Vorbeifahren zu sehen sind. Farquer hat zudem Freunde aus Schottland mitgebracht, die sich von der Kunstszene in NRW und speziell in Essen, begeistert zeigen. Sie hätten bereits viele Galerien in Köln und Düsseldorf besucht sowie das Unperfekthaus. Ziel sei es, bei ihrem Aufenthalt auch noch in Frohnhausen vorbeizuschauen, so Rachel Adams und Neil Clements. Sie konnten bereits ein verbindenden Element zwischen dem Leben als Künstler in Schottland und in Deutschland feststellen. “Es scheint auch hier schwierig zu sein, von seiner Kunst leben zu können”, so vermuten sie.

Die aktuelle Ausstellung wird von der Kunststiftung NRW gefördert und läuft noch bis zum 3. Mai.