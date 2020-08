Bernd Figgemeier und Karl-Ulrich Peisker - zwei renommierte, überregional bekannte Künstler - stellen aktuell in der Städtischen Galerie Torhaus Rombergpark in Dortmund aus. Anlässlich ihrer 80ten Geburtstage haben die langjährigen Künstlerkollegen eine sensible, zugleich ausdrucksstarke Werkschau konzipiert.

Unverwechselbar sind ihre individuellen künstlerischen Handschriften. Der helle, lichtdurchflutete runde Raum lässt die Werke kaum merklich in eine intensive Kommunikation treten, Fenster und Wandflächen geben Halt und Rhythmus. Mittels unterschiedlicher Techniken nähern sich Beide dem Phänomen Mensch, Natur, Umwelt. Kontrastierend Ruhe und Bewegung. Realität, Reflexion und Assoziation.

Figgemeiers Reliefbilder und plastischen Arbeiten rezitieren und faszinieren. Der Künstler visualisiert alte und zugleich hochaktuelle Themen, engagiert sich, greift ein, fragt und hinterfragt, um dann in einem plastischen Sammelobjekt die – seine? – wichtige Frage zu stellen: Des Künstlers Vermächtnis???

Peiskers Holzschnitte und Lichtbildwerke sind eher grafisch, auch „farbiger“. Er nähert sich in seinem Schaffensprozess Situationen und Gegebenheiten, die durch den künstlerischen Ausdruck einerseits vertraut und zugleich unwirklich verfremdet erscheinen. So bleibt Raum für individuelle Assoziationen.

Führungen am Sonntag, 9. und 16. August

An den kommenden Sonntagen (9. und 16. August) sind die Künstler von 11 bis 12 Uhr für Führungen im Torhaus anwesend. Zur Ausstellung ist ein Katalog mit allen Werkabbildungen, einer Einführung in ihre Schaffensphilosophie und Vita erschienen.

Die Öffnungszeiten sind: dienstags bis samstags 14 bis 18 Uhr, sonntags 10 bis 18 Uhr.

Ausstellungsdauer: bis 16.08.2020