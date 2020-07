Buchbesprechung Werkzeugmuseum

Förderkreis Deutsches Werkzeugmuseum (Hrsg.):: Werkzeug. Mensch. Geschichte. Führer durch das Deutsche Werkzeugmuseum Remscheid; Selbstverlag Remscheid 2000; 118 Seiten; ISBN: 978-3-923495-59-5

Das Deutsche Werkzeugmuseum ist eines der kulturellen Höhepunkte von Remscheid, einer Stadt im Bergischen Land. Es möchte nach eigenen Worten den Besuchern "eine interessante, moderne Ausstellung über Werkzeuge und deren Geschichte - von der Steinzeit bis in das Computerzeitalter" bieten.

Wie von modernen, zeitgemäßen Ausstellungskatalogen nicht anders zu erwarten, bietet dieses Publikation deutlich mehr als einen Rundgang durchc die Ausstellung.

Informationen zur Geschichcte von Werkzeugen, zur Regionalgeschichte, Sozialgeschichte, Konzeption des Museums u. v. m. ist hier enthalten. Text und Bild ergänzen einander.

Der Inhalt ist sicherlich sehr informativ. Die Zielgruppe unter der Leserschaft ist aber auch sehr speziell. Nämlich fachkundige Lokalpatrioten. Was vielleicht auch an der Konzeption des Museums liegt. Um wirklich ein "Deutsches" Museum zu sein, fehlen Bezüge ins Rheinland und nach Westfalen, von den übrigen Bundesländern gar nicht erst zu reden. So wird schnell deutlich, warum Porträts bedeutender historischerh oder gegenwärtiger Werkzeugherstellerl fehlen.