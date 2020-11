Buchbesprecung: Mit MACK durchs Kirchenjahr

Der bergische Künstler Heinz Mack gestaltete in den `80er Jahren die Fenster in der Kapelle des ehemaligen Collegium Marianum in Neuss. Sie sollen das Verständnis von Licht, Farbe und Schönheit des "Lichtkünstlers" vermitteln.

Mack mag als Privatperson konfessionslos sein: Einen religiös-philosophischen Bezug weisen die Glasfenster, Kreuzwegstationen, Skulpturen und anderen Kunstwerke auf jeden Fall auf. Das Buch ist reichlich mit Farbfotos illustriert; der Leser (= Betrachter) erhält so einen lebendigen Eindruck von der künstlerischen Darstellung der Kapelle. So ist es auch kein Wunder, daß die örtliche katholische Kirche - in Zusammenarbeit mit dem Verlag aus Mönchengladbach - reichlich "Werbung" für die Kapelle macht.

Weihnachten. Ostern. Pfingsten. Fronleichnam. Es gibt viele christliche Feiertage, katholische mehr als evangelische. Gertz nutzt dieses Buch geschickt. Meditationen und Predigten zu verschiedenen Feiertagen im Kirchenjahr verbinden künstlerische Erklärungen der Kunstwerke mit religiösen Inhalten - kunstgeschichtliche Informationen und spiritueller Gehalt der Kunstwerke ergänzen so einander. Formale Zielrichtung (laut Vorwort): Der Leser soll einen eigenen Zungang zu den Kunstwerken erhalten.

Auch wenn es im Buch nicht explizit steht: Künstlerisch interessiert sollte der Leser schon sein; sonst fehlt das Verständnis für Wort und Bild. Da die Kunst im Vordergrund steht, muß man das Collegium Marianum nicht kennen.

Das Buch gefällt und ist durchaus eine lohnenswerte Lektüre.

Kurt-Peter Gertz: Mit MACK durchs Kirchenjahr; Kuehlen Verlag Mönchengladbach 2020; 90 Seiten; ISBN: 978-3-87448-519-7