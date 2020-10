Leider ist die kurze, schöne Auszeit für diese Jahr vorbei und wir sind aus Kroatien zurück. Mit ein paar mitgebrachten Bildern möchte ich euch teilhaben lassen an dem wohltuendem, verdientem und herrlich ruhigem Aufenthalt auf KRK.

Um einige Fragen erst gar nicht aufkommen zu lassen, folgende Anmerkungen :

Ja, ich habe mir die Freiheit genommen Urlaub im Ausland zu machen und Nein, ich habe nicht eine Sekunde gezögert geschweige denn bereut.

Ich persönlich halte die Ansteckungsgefahr in jedem deutschen Supermarkt für höher als im gesamten Ort Njivice auf KRK wo ich zu Gast war.

Kein Risiko-Gebiet, keine Test-Pflicht....Nichts

Ich kenne die Zahlen in Deutschland und Kroatien, bin kein Fan von Verschwörungstheorien und werde trotzdem nur so wenig Eingriffe des Staates in mein Privatleben und meine Grundrechte wie nur eben möglich erlauben.

Schade, dass die Zeit so schnell vorbei ging, nun heißt es waten auf Mai 2021