Die GLAD BACKERS brillierten mit einem bärenstarken Auftritt

Die GLAD BACKERS (Micha, Frank und Carl) gaben im Biergarten Biegerpark, im äußersten Zipfel des Duisburger Südens, ein faszinierendes Live-Konzert. ZWEI GITARREN UND EIN SCHLAGZEUG - Kult Oldies in Deutsch und Englisch mit den GLAD BACKERS. Der absolute HAMMER!

Die Vorfreude der anwesenden Gäste wurde keineswegs enttäuscht. Im Gegenteil, denn die Besucher des Live Konzerts waren völlig aus dem Häuschen. Zumal die "GLAD BACKERS" mit ihrer genialen Gesangseinlage ihre Fans direkt mit Beginn des Konzertes in ihren Bann zogen.

Jede Darbietung der GLAD BACKERS wurde mit kräftigen Applaus und Forderungen nach Zugaben vom begeisterten Publikum bestätigt. Die Stimmung auf dem Stimmungsbarometer im Biergarten pendelte sich auf "VOLLANSCHLAG" ein.

Ein Garant für ausverkaufte Live und Open Air Konzerte

Ein breitgefächertes Repertoire aus kultigen Oldies der fünfziger, sechziger und siebziger Jahre, knackiger Rock n Roll, sowie ein Paket aus Klassikern und Gute-Laune-Songs der Country und Western Musik. Egal ob LIVE oder OPEN-AIR-KONZERT, die GLAD BACKERS sind ein Garant für ausverkaufte Veranstaltungen. Die Konzerte der GLAD BACKERS sind ein PUBLIKUMS-Magnet. Was auch letzten Sonntag im Biergarten Biegerpark eindeutig erkennbar war. Musikfreunde bzw. Fans der GLAD BACKERS nahmen sogar Entfernungen von 60 bis 80 Kilometer in Kauf, um Live beim Konzert dabei zu sein.

Das Live-Setup der "GLAD BACKERS" umfasst unter anderem Songs von:



The Beatles, Creedence Clearwater Revival, The Everly Brothers, Simon and Garfunkel, Slade, Uriah Heep, T. Rex, Smokie, The Bee Gees, Status Quo, The Rolling Stones, Elvis Presley, Chuck Berry, Johnny Cash, Hank Williams, The Bellamy Brothers und Albert Hammond.

SOWIE:

Lobo, Shocking Blue, Scott McKenzie, Matchbox, Kris Kristofferson, Dave Dudley, Paul McCartney, Eric Clapton, Pink Floyd, Christie, Waylon Jennings, Jimmy Buffet, Cat Stevens, Casey Jones, Johnny Ray, Jim Reeves und Alan Jackson.

(AUSZUGSWEISE)



Quellenhinweis:

https://www.glad-backers.de

https://www.facebook.com/GladBackers



An dieser Stellemuss ich ein dicken Lob für ein super vorbildlichen Publikum aussprechen. Ein ebenfalls dickes Lob geht auch an die Pächter und dem Servicepersonal des Biergartens.