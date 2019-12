Lisa Tschorn, Daphne Klein und Aleka Medina heißen die diesjährigen Preisträgerinnen des Förderpreises der Freunde der Kunstakademie Münster. Die Preise wurden am 10. Dezember im Rahmen der Eröffnung Förderpreisausstellung in der Kunsthalle Münster verliehen. Der Förderpreis ist mit einem Preisgeld von je 1.500 Euro dotiert..

Die Ausstellung ist noch bis zum 12.1.2020 in der Kunsthalle Münster zu sehen.

In einer neuen Performance mit dem Titel „Performance-Probleme, Learnings und Reflektionen“ tritt Lisa Tschorn den Austellungsbesuchern bereits im Fahrstuhl auf dem Weg nach oben entgegen. Sie schildert mit Projektionen an Fahrstuhltüren oder Wänden der sich öffnenden Räume von einst stattgefunden Performances. Diese waren aus diversen Gründen missglückt oder die Dokumentation war gescheitert, weil z.B. aus Versehen eine Festplatte formatiert wurde oder der Photograph keine Bilder lieferte.

Die lange, fast schon schwindelerregende Fahrt durch die Stockwerke der Kunsthalle- und durch die Geschichten der Künstler*in scheint den Zustand des möglicherweise Nie-Ankommens und des Dazwischen-Schwebens fassbar und spürbar zu machen.(Zitat der Förderpreis-Jury)