Mülheimer Duo stellt Vinyl-LP "Neubau vor: 8.2. 2020, Rathsstuben, Bahnstraße 24 in Mülheim

Als Pott-Punk-Urgestein Fisch (Die Lokalmatadore) und Surf-Bassist Oldrik (The Sidemen) während der Proben ihres gemeinsamen Country-Quartetts Freeway Cash allmählich merkten, dass sie beide seit Jahren ein weites musikalisches Feld beackert hatten sowie gerne Instrumente spielen, die sie gerade erst gelernt hatten, war die Duo-Gründung beschlossen und die Richtung klar: viele eigene deutschsprachige Lieder schreiben, ausgewählte Stücke anderer auf ihren Kern zurechtstutzen und manchmal auch mit neuen deutschen Texten versehen. Und natürlich spielen, spielen, spielen!

In den Liedern der beiden Mülheimer geht’s dann um Dinge wie das innige Verhältnis zur Langspielplatte, um Aufschneider und Nassauer, Genuss und Frust, Erwachsensein und Kindereien. So schmeißen die beiden heute mühelos stundenlange Auftritte mit Zwei-Mann-Gesang und wechselnder Instrumentierung.

Fisch: Gitarre, Mandoline, Kazoo, Glockenspiel, Gesang

Oldrik: Kontrabass, Minimal-Schlagzeug, Gitarre, Gesang

2019 meldete sich dann das Bochumer Label "Trinkhalle Tonträger", das die Debut-LP des Duos herausbringen wollte. Im Sommer wurde bei Joost Schnitzler in den dialogstudios Oberhausen aufgenommen. Als freiwillige Helfer dabei: der Essener Blueser Blind Joe Black, der Oberhausener Trompeter Peter Pagel sowie der Mülheimer Saxophonist Tom Klapper (The Singer is always late). 14 selbst getextete und komponierte Lieder sind im Dezember auf dem Album "Neubau" erschienen, in einer limitierten und nummerierten Auflage von 500 Stück - ausschließlich auf Vinyl. Als Zugeständnis für die Freunde des Digitalen gibt's einen Downloadcode dazu.

Nach zwei gefeierten Shows in den Heimen das Labels in Bochum und Gelsenkirchen jetzt das Heimspiel in Mülheim!

www.fischundoldrik.com