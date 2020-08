Der Goldschmied stellt Schmuck und andere Gegenstände aus Edelmetallen her. Der staatlich anerkannte Ausbildungsberuf kann zulassungsfrei betrieben werden.

Ringe sind heute mehr als Körperschmuck. Meint zumindest Gisbert. Er ist selbst Goldschmiedemeister im rheinischen Königswinter, Tüftler und Erfinder.

"Es gibt natürlich auch weiterhin noch die Klassiker, die schlanken Ringe aus Gold oder Silber," berichtet er. "Die kann ich natürlich als Hologramm herstellen; mittels Ein-und-Aus-Schalter sind sie einfach in der Bedienung, es geht nichts verloren und orientiert sich an der Form des jeweiligen Fingers. Eignet sich also gut für den Ehering.

Manche Leute mögen aber aufwenig gestaltete Ringe mit Gravuren oder Edelsteinen.

"Da lassen sich dann Minicomputer, Richtmikrophone, Fotokameras, Videokameras, Datenfernübertragungseinrichtungen, Wanzen, Lampen, Navis und vieles mehr einbauen." berichtet der clevere Geschäftsmann.

Seine Ehefrau habe ihn auf die Idee gebracht, berichtet Gisberg. "Sie ist sehr eifersüchtig," leidet er. "Ständig meint sie, ich hätte eine Freundin und sie sei Nebenbulerin. Also möchte sie mich immer und überall überwachen, beim Einkauf, im Laden, bei Kundenbesuchen. Also kam sie in verschiedensten Verkleidungen in meinen Laden und wollte mir entsprechend präparierten Schmuck verkaufen. Leider war der Schuld so unverkäuflich, daß ich ihn nicht genommen habe. Mein Interesse an anderen Themen war aber geweckt."

Wer zu seinen Kunden gehört? Geheimdienst. Privatdetektive. Mißtrauische Arbeitgeber. Eifersüchtige Ehefrauen. "Die Kundschaft ist groß - über Arbeitsmangel kann ich nicht klagen."