Das 10-jährige Jubiläum der Autobahnkirche RUHR feiert ein Jahr später noch einmal – also „10+1“, da es coronabedingt nicht möglich war, ganz groß einladen.

Nun müssen wir es wieder in recht kleiner Weise begehen mit einem Gottesdienst,

in dem Prof. Norbert Lammert, ehemaliger Bundestagspräsident aus Bochum, eine Fest- und Kanzelrede halten wird.

Darauf freuen wir uns besonders, aber auch auf die Harfenmusik von Louise Augoyard.

Bitte melden Sie sich/meldet Euch am besten per E-Mail (epiphanias.bochum@selk.de) bis zum Mittwoch, 26. Mai an.

Ich bestätige dann die Anmeldung bzw. muss, wenn die Liste gefüllt ist, dann leider eine Absage schicken.

Vielen Dank für alles Verständnis!

Dieser Gottesdienst wird auch aufgenommen und kann dann auf youtube und facebook als Video nach-geschaut werden, mit einem Grußwort des Initiators Pfr. i.R. Andreas Volke und evtl. noch weiteren Grußworten und schönen Bildern von der Autobahnkirche RUHR

Pfarrer Michael Otto

Siehe auch Facebook: https://www.facebook.com/events/307527844315165/?ref=newsfeed