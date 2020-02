Frühjahrskonzert der Konzertreihe „Clemens Ratajczak & Gäste“

Am Sonntag den 15. 3. 2020 um 11:30 in der Stadtbücherei Wetter

Mit seltenen musikalischen Leckerbissen von Franz Schreker, Paul Hindemith und Zdenek Fibich.

Zunächst wird es romantisch-tondichterisch am Sonntag Vormittag im alten Bahnhof- mit Franz Schrekers Musikallegorie „Der Wind “(Wien 1908), einem Quintett für Horn, Klavier, Klarinette, Violoncello und Violine. Die Vermischung von Gattungen; hier Kammermusik und Tanz war typisch für die Wiener Experimentierfreude der Zeit der Jahrhundertwende. Franz Schreker war vor dem Nationalsozialismus einer der meistgespielten deutschsprachigen Komponisten in Deutschland, doch schon ab den 1920er Jahren Angriffsziel der „Kulturpolitik“ der Nationalsozialisten. Nach dem 2. Weltkrieg kam es erst in den 70er Jahren zu einer Renaissance seiner Opern und immer mehr auch seiner Kammermusik.

Paul Hindemiths Klarinettenquartett ist das jüngste Werk unseres Konzertes (Exil 1938). Von der Tonsprache her nicht so romantisch wie Schreker, ist dieses ein bedeutendes Werk des Komponisten. Hindemith komponierte innerhalb von über zehn Jahren einen Zyklus von Sonaten für so ziemlich alle Orchester Instrumente -und mittendrin, ein einziges Ensemble Stück- das Quartett, welches quasi auf der Flucht vor den Nationalsozialisten, im Exil fertiggestellt wurde.

Zdenek Fibigs hochromantisches Quintett ist von 1893 und ein echter „Geheimtip“ für Kammermusik-Liebhaber. Tonsprachlich lässt er sich nicht so seiner böhmischen Heimat zuzuweisen wie andere tschechische Komponisten, er lernte in Wien, Mannheim und Leipzig, was seine Musik eher „westlich orientiert“ (romantisch) beschreiben lässt.

Erneut laden keine geringeren als Mitglieder der Essener Philharmoniker zum Musikgenuss ein. Die Musiker/innen Juriko Akimoto (Klavier), Meike Sislian (Violine), Ullrich Mahr(Violoncello), Klaus Gößmann (Horn) und der in Wetter schon durch zahlreiche Darbietungen bekannte Klarinettist Harald Hendrichs sind erfahrene Interpreten und werden durch ihr hinreissendes Spiel für ein unvergessliches musikalisches Erlebnis sorgen.

Der Eintritt ist wie immer frei und die Räumlichkeiten barrierefrei zu erreichen. Gefördert wird die Konzertreihe durch die Mitarbeiter der Stadtbücherei, die Stadt Wetter und die Lichtburg (Sparkassenstiftung für Wetter).