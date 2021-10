Bremen hat nicht nur die Bremer Stadtmusikanten. Bremen hat auch ein geiles Metal-Festival !

Mitten im Herzen von Bremen, direkt neben der Innenstadt, nur ca. 10 Minuten Fußmarsch vom Hauptbahnhof Bremen entfernt, ereignet sich am 05.11. und am 06.11.2021 nun bereits zum 11. Mal das Bremer Metal Festival im Meisenfrei Blues Club, Hankenstr. 18, 28195 Bremen.

Brain und Locke vom Local Radio Bremen in Zusammenarbeit mit dem Meisenfrei Blues Club sind die Organisatoren dieses Festivals, und auch dieses Mal werden Euch zwei Tage lang jeweils sechs hochkarätige Live-Bands bunt gemischte Metal-Show-Freuden servieren!

Headliner am Freitag ist die female-fronted Death / Thrash Metal Band Dark Zodiak aus Egginen (Baden-Württemberg).

Headliner am Samstag sind die 80er Heavy Metal-Show-Granaten Tarchon Fist aus Italien, die bereits 2017 live auf dem Bremer Metal Festival und 2018 auf dem Wacken Open Air für Begeisterung sorgten – hier ein Video zum Wacken-Auftritt von Tarchon Fist bei dem Song Metal Detector: https://www.youtube.com/watch?v=lErPUmsRoMY

Die Running Order, Auftrittszeiten und weitere Links werden in dem folgenden Facebook-Post angekündigt:

https://www.facebook.com/bremermetalfestival/posts/313351667258950

Für den 06.11.2021 gibt es auch einen Event-Link auf Facebook zu dem Bremer Metal Festival:

https://www.facebook.com/events/559604058440334/



Running Order, Auftrittszeiten und Links der Bands am 05.11.2021 :

18:00 - 18:45 Uhr: Mind4ce (Metal aus Bremen)

http://www.mind4ce.de/

https://www.facebook.com/Mind4ce

https://www.youtube.com/channel/UCgVLC31iF2zEk0x8yWxgeiw

19:00 - 19:45 Uhr: Clear Sky Nailstorm (Melodic Thrash aus Bremen)

https://clearskynailstorm.de/

https://www.facebook.com/clearskynailstorm

https://www.youtube.com/user/ClearSkyNailstorm

20:00 - 21:00 Uhr: Nuking Moose (Metal / Core / Alternative aus Bremen)

https://nukingmoose.com/

https://www.facebook.com/nkmbremen/

https://www.youtube.com/channel/UCZjELfp6ZfOi1suu_4iV9Vg

21:15 - 22:15 Uhr: Warsons (Death/Thrash/Metal Hardcore aus Hamburg)

http://www.warsons.de/

https://www.facebook.com/warsons.de

https://www.youtube.com/channel/UCLVoypM6xED8jK8wYgQeWnA

22:30 - 23:30 Uhr: Trail Of Blood (Melodic Thrash aus Parchim)

https://trail-of-blood.de/

https://www.facebook.com/Trailob/

https://www.youtube.com/channel/UCspP6keShBWFyu_ZYO6omHA

23:45 - 00:45 Uhr: Dark Zodiak female fronted Death/Thrash Metal aus Eggingen / Baden Württemberg

https://dark-zodiak.net/

https://www.facebook.com/darkzodiakmusik/

https://www.youtube.com/channel/UCqdR8i8D_MuXKbPxUoyw6UA

Running Order, Auftrittszeiten und Links der Bands am 06.11.2021 :

18:00 - 18:45 Uhr: Line Of Fate (Metal aus Bremen)

https://www.lineoffate.com/menupages/index.php

https://de-de.facebook.com/LineofFateBand/

https://www.youtube.com/user/LineofFate

19:00 - 19:45 Uhr: Unchained Horizon (Heavy Metal aus Wilhelmshaven)

https://www.unchained-horizon.com/

https://de-de.facebook.com/UnchainedHorizon/

https://www.youtube.com/user/UnchainedHorizonTV

20:00 - 21:00 Uhr: Persona (independent female-fronted Metal aus Hannover)

https://www.persona.tn

https://www.facebook.com/persona.band

https://www.youtube.com/c/PERSONAOfficial

21:15 - 22:15 Uhr: Metall (Heavy Metal aus Berlin)

https://www.metall-heavyband.de/

https://www.facebook.com/metallofficial

https://www.youtube.com/channel/UChz7Yf3-zw3POjG4iHHWw_g

22:30 - 23:30 Uhr: Palace (True Teutonic Metal from the 80s aus Speyer)

https://www.palaceonline.de/

https://www.facebook.com/palaceonline.de

https://www.youtube.com/user/PalacerockTV

23:45 - 00:45 Uhr: Tarchon Fist (80's Heavy Metal aus Bologna/Italia)

http://www.tarchonfist.com/

https://www.facebook.com/people/TARCHON-FIST/100046902590241/

https://www.youtube.com/user/tarchonfistofficial/



Eintrittspreise / Tickets:

Für Freitag, 05.11.2021 und für Samstag, 06.11.2021 gibt es jeweils Tagestickets.

Diese kosten im Vorverkauf pro Festivaltag jeweils 11,00 € und an der Abendkasse jeweils 14,00 €.

Für Tickets und Ticket-Reservierungen im VVK wendet Euch am besten an den

Meisenfrei Blues Club: http://meisenfrei.de/ ,

z. B. per E-Mail-Anfrage an booking@meisenfrei.de oder karten@meisenfrei.de .

Wer gerade in Bremen ist und für Samstag, 06.11.2021 ein VVK-Ticket erwerben möchte, bekommt es auch bei Hot Shot Records .



Weitere Infos findet Ihr auf den Internetseiten des Bremer Metal Festivals:

https://www.local-radio.de/bremer-metal-festival.html

https://www.facebook.com/bremermetalfestival/