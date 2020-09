Am kommenden Sonntag, dem 13.09.2020, wird das Museum und Heimathaus Eiskeller in Diersfordt

ausschließlich als Wahllokal für die Kommunalwahl NRW genutzt. Der Besuch der musealen Ausstellungen ist an diesem Tag aufgrund des Raumbedarfes nach Corona-Regeln nicht möglich.

Für Museumsbesucher wird der Eiskeller wieder an den Sonntagen 20.09. und 27.09.2020 sowie 4.10. 2020 von 12 Uhr bis 16 Uhr geöffnet sein.