In dem früheren Wohnhaus neben der Kreuzkirche, das im Jahre 1974 in den Besitz der Evangelischen Kirchengemeinde Hüsten überging, wurde ab 1979 das Erdgeschoss als Gemeindehaus genutzt. Das Haus war in seiner weit über hundertjährigen Geschichte viele Male umgebaut und durch Anbauten ergänzt worden.

Der Umbau 1977 bis 1979 durch die Kirchengemeinde bescherte dem Haus nach der damaligen Mode mehrere Ebenen mit Treppen und Treppchen, die hübsch aussehen, aber für Menschen mit Gehbehinderung nur schwer zu überwinden sind. Der Wunsch, eine für Behinderte erreichbare Toilette einzurichten, führte zu weiteren Überlegungen und schließlich zu dem Beschluss, das ganze Gemeindehaus barrierefrei zu gestalten. Ziel ist es, den Gemeindebereich mitsamt Gemeindebüro und Sanitäranlagen auf eine Ebene zu bringen.

Das Erscheinungsbild des Paul-Schneider-Hauses von der Straßenseite ist im Wesentlichen erhalten geblieben. Allerdings wurde der Haupteingang nach oben in die ehemalige Bücherei verlegt, die wird zum Foyer mit neuen Sanitäranlagen auf der linken Seite. Von der rechten Seite, der Einfahrt zu den Garagen, führt eine rollstuhlgerechte Rampe zum neuen Haupteingang, von links führt eine Treppe hinauf. Der alte Eingang bleibt erhalten als Zugang zu der Sitzecke, die künftig Jugendraum werden soll, sowie zum Töpferkeller und den anderen Kellerräumen.

Der Gemeindesaal wird durch einen neuen Anbau nach hinten deutlich vergrößert und erhält große Fenster. Der Übergang zum Garten mit der großen Wiese wird durch eine Terrasse gestaltet, über die auch der barrierefreie Notausgang führen wird. Die Terrasse wird das Raumangebot und die Gestaltungsmöglichkeiten von Veranstaltungen stark erweitern. Hierfür benötigen wir Ihre Hilfe!

