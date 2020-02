Im März wird die Komödie "Tacke, Janke und Cader" in Herten gezeigt. Das Theaterstück nach Victor Ion Popa wurde in Rumänien erstmalig 1932 vorgestellt. Die deutsche Übersetzung feierte im vergangenen Jahr bereits große Erfolge - nun wird sie auch in Herten aufgeführt. Die Komödie verdeutlicht humorvoll einige Klischees der unterschiedlichen Kulturen. Die Zuschauer werden Zeugen der Reibereien zwischen dem Christen Tacke und dem Juden Janke. Der Liebe zwischen ihren Kindern steht die Intoleranz der Eltern gegenüber den jeweils anderen Religionen entgegen. Jedoch kann der Moslem Cader diesen Disput mit List schlichten.

Die Aufführung im Siebenbürger Haus der Jugend findet am 21. März 2020 statt. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und dauert inklusive Pause bis ca. 17:00 Uhr (Einlass 14:30 Uhr). Der Eintritt beträgt 5 Euro - Kaffee und Kuchen sind im Eintrittspreis enthalten.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten bis zum 14. März 2020 (Karin Roth, Tel.: 02366/ 53006 oder per Mail an karin.roth@siebenbuerger-herten.de). Veranstalter ist der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland - Kreisgruppe Herten e.V., ermöglicht wird die Veranstaltung durch das Projekt „Demokratie leben“ der Stadt Herten. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Gäste!